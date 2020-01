Un uomo è stato trovato morto questa mattina, venerdì, all’alba, in centro a Calcio, nei pressi della strettoia di viale Papa Giovanni XXIII. Sconosciute le generalità e cosa abbia causato la morte. E’ giallo.

Uomo trovato morto a Calcio

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 7, nei pressi del corso d’acqua che attraversa il paese da nord a sud e che in quel punto, sul viale principale del paese, è scavalcato da un ponte. Sul posto, allertati da passanti, sono subito arrivati i soccorsi: un’autoambulanza e un’automedica, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Con loro anche i carabinieri, per i rilievi di rito.

Si attende sul posto il magistrato di turno, che vaglierà gli elementi finora emersi e deciderà sullo spostamento della salma. Anche i Vigili del fuoco sono presenti per assistere alle operazioni di recupero della salma. Non si conoscono ancora le generalità della vittima.