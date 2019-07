Uomo precipitato nel fiume a Palazzolo. E’ successo in via Guido Sgrazzutti e sul posto ci sono i soccorsi e le Forze dell’ordine.

Uomo precipitato nel fiume

E’ successo a Palazzolo, un uomo è precipitato nel fiume in via Sgrazzutti. Sembra sia caduto dalla passerella, dal ponte della ferrovia. Il rumore fortissimo è stato sentito dalla gente che si trovava in zona. Sul posto i carabinieri di Palazzolo e Erbusco, i soccorsi, la Polizia Locale di Palazzolo e i Vigili del fuoco di Brescia che tireranno l’uomo fuori dall’acqua.

Le Forze dell’ordine stanno indagando.

