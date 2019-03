Spiedo e polenta, il più classico dei menù bresciani, per finanziare la costruzione una scuola ed un pozzo nel paese di Ewawa in Togo.

Borgo Poncarale e Sirmione uniti per solidarietà

Si è svolto oggi, all’oratorio di Borgo Poncarale, il pranzo di beneficenza per sovvenzionare l’associazione umanitaria progetto 3T di Sirmione. Attiva dal 2001, l’associazione ha lo scopo di realizzare e mantenere strutture di pubblica utilità in Togo, nei paesi di Todomè e Ewawa. “Con il ricavato di oggi vorremmo completare la scuola di Ewawa, iniziata nel 2018 e realizzare un pozzo per l’acqua potabile” ha spiegato Mario Visconti, rappresentante dell’associazione.

