L’incredibile quanto inquietante prima ricostruzione che sembra emergere è questa: uniti per tutta una vita, dopo aver scoperto la malattia incurabile di uno dei due, hanno deciso di farla finita insieme. Avevano 66 anni: due fratelli gemelli si sono suicidati insieme ieri sera nella loro casa di Senago, vicino a Milano. Sono stati trovai privi di vita: la morte è arrivata grazie a un colpo di pistola.

Gemelli si sono suicidati insieme

Non è ancora chiaro se uno dei due ha ucciso l’altro per poi rivolgere l’arma contro di sè, oppure se si sia trattato di un gesto simultaneo. Ma Floriano e Alberto Porro sono stati trovati nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 23 ottobre 2018, nel loro appartamento a Senago, in via Martinelli.

I vicini hanno sentito gli spari

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio, chiamati dai vicini che hanno udito gli spari. Entrambi celibi e senza parenti prossimi abitavano in una piccola palazzina ed erano tutti e due geometri. Descritti dai vicini di casa come persone educate ed affabili, erano anche molto riservati, tanto che non uscivano spesso di casa.

