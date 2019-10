Musica troppo alta, schiamazzi e l’esplosione di due bombe carta alla Casina hanno spinto i residenti a raccogliere delle firme per presentare un esposto in Comune, ma la questione si risolverà con dei pannelli fono assorbenti.

Una raccolta firme per “abbassare il volume”

Una vicenda scottante che ha tenuto banco in paese, quella del «contenzioso» fra i residenti della via Soncini e l’attività Casina, sita in un cascinale dove si svolgono cerimonie e ricevimenti, ma con il divieto di ospitare spettacoli musicali o che possano in qualche modo infastidire i residenti della via.

Purtroppo però, sono nati lo stesso dei malumori che sono culminati con l’esasperazione degli abitanti.+

Leggi il servizio completo su Manerbio Week in edicola venerdì 11 ottobre

TORNA ALLA HOME