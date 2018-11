E’ continuata fino a tarda ora a Seniga

La festa per aiutare suor Giordana

La festa di ieri a base di castagne, vin brulè e fagioli organizzata dall’associazione Asc Seniga nella sede Avis-Aido locale di via Marconi, è continuata fino a tarda ora.

L’obiettivo della festa era una raccolta fondi per aiutare suor Giordana Feroldi, originaria di Seniga ma ora attiva in Burundi, per l’acquisto di un pc per “digitalizzare” anche i suoi attuali concittadini del continente africano.

Innumerevoli i senighesi e non che hanno partecipato all’iniziativa per dare il proprio supporto alla loro affezionata suora.