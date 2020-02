Una folla commossa per l’ultimo saluto all’ex sindaco Andrea Soregaroli. Poco fa le esequie sono state celebrate nella chiesa parrocchiale del paese.

Una folla commossa per l’ultimo saluto a Soregaroli

Così tanti che la chiesa non è nemmeno riuscita a contenerli. C’erano proprio tutti all’appello oggi, alle esequie dell’ex sindaco Andrea Soregaroli, venuto a mancare giovedì sera a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo. Alle 14.30 la parrocchiale si è riempita della presenza di tutti i sindaci della Bassa, del presidente della provincia Samuele Alghisi, dell’Arma, della Polizia Locale, di tutte le associazioni presenti sul territorio, degli Aviatori, nei quali Soregaroli militava e di tutti i “suoi” quinzanesi, che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

A celebrare la Messa il parroco (e amico) don Piero Minelli che commosso ha ricordato l’impegno e la tenacia del 58enne, che ha combattuto fino all’ultimo per il suo paese.

