Finalmente arriva il piano per disinnescare la bomba ecologica del fontanile dell’Arrigo.

Fontana dell’Arrigo

C’è finalmente un piano per mettere in sicurezza il fontanile dell’Arrigo, uno dei siti più pericolosi e contaminati della provincia di Brescia.

La complessa ed annosa questione legata al fontanile dell’Arrigo, l’area lunga circa 200 metri e larga una ventina comprendente un corso d’acqua, che si trova al confine di Bagnolo Mella con Montirone, sta dunque per compiere un passo in avanti di particolare importanza.

La data chiave è quella di lunedì 21 ottobre: in quella giornata inizierà la conferenza di servizi che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di Arpa, Ats, del Comune di Bagnolo e di quello di Montirone (quest’ultimo in quanto direttamente interessato alla questione).

