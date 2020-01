Un pandoro «farcito» con i chiodi in via Spinelli a Orzinuovi. Ed è subito scattato l’allarme.

Un pandoro farcito di chiodi

E’ stato ritrovato nel parcheggio in via Spinelli. Non è ben chiaro a chi fosse destinato, probabilmente, le vittime predestinate erano i cani, visto che quella è una delle zone preferite per le passeggiate degli amici a quattro zampe.

Sta di fatto che i residenti di via Spinelli lunedì mattina hanno dovuto fare i conti con questo strano ritrovamento: un pandoro nel quale erano stati conficcati più di una ventina di chiodi. Chi ha fatto il ritrovamento ha presentato denuncia ai Carabinieri.

