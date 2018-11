La chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia di Barbariga ha ospitato quaranta coppie di sposi che hanno rinnovato le promesse matrimoniali

Matrimonio e famiglia: le basi fondanti della società

Questa domenica un intero paese ha festeggiato tutti gli anniversari di matrimonio. La chiesa parrocchiale ha accolto sia gli sposi novelli che quelli di lungo corso per una sentita celebrazione, ricca di simboli ed emozioni. Il parroco Alberto Tomasini durante l’omelia ha spiegato <<Il matrimonio è l’inizio di una famiglia, che è luogo ideale di felicità e amore, inoltre le famiglie caratterizzano e influenzano la società in cui si vive>>. La giornata è proseguita con un momento di festa per tutti: pranzo comunitario e tombolata, il ricavato della giornata sarà donato per le opere parrocchiali.

