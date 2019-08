Un’iniziativa bellissima per l’ottavo anniversario di fidanzamento tra Simone Ferrari, 29enne originario di Trenzano, e sua moglie Giusy.

Un flash mob d’amore contro la malattia di un giovane papà

Quella che è andata in scena mercoledì sera nel cuore di Roccafranca è stata una grandissima prova d’amore. Di una moglie che per l’anniversario ha regalato al marito, nonché padre dei suoi due bambini, una festa unica. Un grido di amore e sostegno per un ragazzo che a soli 29 anni è costretto a lottare contro una terribile malattia. Tante le persone che si sono strette attorno a Simone e alla sua famiglia. Una sorpresa che il giovane muratore non si aspettava.

L’intervista e ulteriori informazioni sul numero di Chiari Week in edicola da venerdì 2 agosto.

TORNA ALL’HOMMEPAGE