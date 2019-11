Un corteo di rose bianche per salutare la professoressa di matematica Anna Marchini.

E’ rimasta dietro la cattedra fino a 20 giorni fa, poi la malattia non le ha più permesso di insegnare. E oggi, gli alunni ha cui ha dato cuore, anima e conoscenze l’hanno accompagnata in chiesa per l’ultimo saluto, tutti in fila, in corteo, stringendo fra le mani una rosa bianca ciascuno. Il funerale di Anna Marchini, 58 anni, professoressa di matematica all’Istituto Comprensivo si è tenuto poco fa, alle 14.30 nella parrocchiale orceana, gremita di alunni, ex alunni, amici e parenti che le hanno detto addio per l’ultima volta. Le esequie sono state celebrate dal parroco don Domenico Amidani e alla fine della cerimonia la salma è stata tumulata al cimitero locale.

