Un campo da soft air sorgerà all’ex discarica di Manerbio grazie al team dei Bad Boys Brescia.

La riqualificazione

Dove un tempo si ergeva una montagna di rifiuti compariranno le trincee di un campo da soft air. Tutto grazie al team di Bad Boys Brescia, associazione sportiva dilettantistica con sede a Calvisano, che si è rimboccato le maniche per ripulire il capannone in via Strada del Ronco, da anni disabitato e vittima di incuria e inciviltà. Già da tempo l’occhio degli sportivi, da tempo alla ricerca di un nuovo campo, era puntata sull’area abbandonata, pignorata a seguito in fallimento e quindi all’asta. Dopo la «denuncia» del rapper manerbiese Dellino Farmer (all’anagrafe Andrea Dellavedova) , la acque hanno iniziato a muoversi più in fretta.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 24 maggio.

TORNA ALLA HOME PAGE