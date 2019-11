Un albero è stato piantumato questa mattina a Flero nel parco della scuola dell’infanzia Beato Giuseppe Nascimbeni in ricordo della maestra Anna

Un albero in ricordo della maestra Anna Antonelli a Flero

Una mattinata emozionante a Flero per la cerimonia della dedica di un albero nel giardino della scuola dell’infanzia Beato Giuseppe Nascimbeni, dove è stata posta ai piedi del giovane arbusto una targa in ricordo della tanto amata maestra Anna Antonelli.

La maestra Anna è stata per anni punto di riferimento per piccoli allievi, famiglie, colleghi e istituzioni, e la sua scomparsa avvenuta qualche mese fa ha lasciato vuoto incolmabile nella comunità di origine, Poncarale, e in quella d’adozione, Flero.

In molti hanno voluto essere voluto presenti a questo momento, vicini al figlio Paolo e al marito di Anna, il signor Giovanni.

A ricordare la maestra, l’assessore alla Pubblica Istruzione Elena Franceschini, don Alfredo Scaroni, le colleghe di sempre e tante persone che hanno avuto il piacere di conoscerla.

