Ultimo saluto all’orceana Anna Decca, scomparso sabato in un tragico incidente.

La comunità di Orzivecchi ha partecipato numerosa e commossa per l’ultimo saluto ad Anna Decca, 56 anni, tragicamente scomparsa nella notte di sabato in un incidente stradale a Torbole Casaglia.

Il funerale si è svolto nella chiesa dei santi Pietro e Paolo dove la funzione è stata celebrata dal parroco Giuseppe Albini che ha ricordato Anna come una donna straordinariamente forte e piena d’amore.