Ultimo saluto a Giovini

Sono in corso le esequie di Umberto Giovini, dopo il corteo con don Massimo Regazzoli, il parroco Giovanni Cominardi sta officinado la funzione. È morto lunedì mattina uno degli ultimi partigiani della Brigata Tarzan. Ferito nello scontro con la colonna Farinacci e con una colonna di nazisti in fuga da Salò il 26 aprile 1945, nella quale morirono 8 persone a Rovato e 15 a Coccaglio, si salvò pur con un polmone trapassato da una pallottola. Fu portato in ospedale, dove un dottore tedesco lo operò salvandogli la vita. L’ultimo partigiano alpino si è spento a 99 anni circondato dall’affetto dei suoi cari.

