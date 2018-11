Stava andando a funghi quando è stato colto da un malore ed è caduto nella roggia: queste le cause della morte dell’uomo trovato venerdì mattina in un canale di Orzinuovi

Il dramma

Le Forze dell’ordine sono così riuscite a capire cosa ha provocato il dramma di venerdì mattina quando una passante, transitando lungo via Castelbarco, ha notato prima una bicicletta abbandonata e poi un corpo nella roggia. L’allarme era scattato immediatamente ma quando i soccorritori erano giunti nella strada di campagna per l’anziano non c’era più nulla da fare: il decesso non sarebbe stato provocato per annegamento ma per infarto. Il fatto che non avesse documenti con se aveva subito spinto gli inquirenti a supporre che abitasse nella zona e, dopo alcune ore, il mistero è stato svelato

La vittima

Amilcare Zembi aveva 75 anni e secondo quando ricostruito dalle Forze dell’ordine era uscito di casa per raccogliere funghi, una delle sue passioni. In via Castelbarco è stato colto da un malore mentre transitava accanto alla roggia e vi è finito dentro. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto Orzinuovi dove Zembi, spezzino di origine, ma trasferitosi nel 1980 in città, era molto conosciuto e apprezzato: faceva parte del gruppo dei «Podisti» di Coniolo, in ricordo di quell’altra sua passione giovanile, e i suoi figli sono impegnati in ambito scolstico. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo, nella frazione di Coniolo.

