E’ successo sabato in via Mazzini a Manerbio: un 22enne di Brescia, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato.

La vicenda

Sono intervenuti su un piccolo incidente e sono rientrati in comando per formalizzare una denuncia per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Un sabato movimentato quello degli agenti della Polizia Stradale di Desenzano, che hanno saputo gestire con maestria e professionalità il comportamento violento di un 22enne offuscato dall’alcool. E’ successo sabato, in via Mazzini, nel centro di Manerbio: i poliziotti erano intenti a prendere i rilievi di un incidente poco prima quando un autobus di linea ha accostato e l’autista è sceso chiedendo aiuto per gestire tre individui che stavano creando disagi a bordo del mezzo.

