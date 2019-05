Ubriaco alla guida esce di strada, in ospedale i tre figli.

L’incidente

Non sono rare le uscite di strada sulla Sp66, la Provinciale ricca di tornanti che collega Castenedolo a Ghedi costeggiando l’aeroporto. Più raro, fortunatamente, il motivo del sinistro che sabato notte, poco dopo l’1, ha coinvolto una famiglia di Gottolengo di ritorno da un matrimonio. A mandare fuori strada il padre 40enne, che insieme alla moglie, una 30enne italiana, trasportava anche i tre figlioletti, è stato il suo stato di ebbrezza. Sul posto, oltre alla Polizia stradale, sono infatti intervenuti i carabinieri della compagnia di Verolanuova insieme a due ambulanze e un’automedica. I due hanno provato a motivare l’uscita di strada con una lite, ma i militari non hanno dubbi: l’uomo era evidentemente ubriaco.

I soccorsi

Due bambine, di uno e cinque anni, e un maschietto di tre anni sono finite all’Ospedale pediatrico del Civile di Brescia per le contusioni riportate e tutti gli accertamenti del caso. Un’altra ambulanza ha invece trasportato la madre, anche lei ubriaca, fortunatamente tutti in codice verde. Tutti dimessi nella mattinata di domenica.

Le conseguenze

L’uomo, classe ’76, si è rifiutato sia di sottoporsi all’alcol test, sia di essere trasportato in ospedale. E’ comunque estato denunciato per aver causato un incidente con lesioni a terzi. Come da prassi in questi casi, su segnalazione dei carabinieri, il Tribunale per i minorenni aprirà un fascicolo, circa il quale verranno informati i Servizi sociali del Comune di residenza. L’uomo, già noto alle forze dell’Ordine, insieme alla moglie hanno infatti messo in pericolo la vita dei tre figli.