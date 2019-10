La mattinata manerbiese è stata animata dalla 34esima StraManerbio, la storica corsa delle associazioni.

L’iniziativa

I corridori, a seconda delle proprie esigenze, hanno potuto scegliere un itinerario di 5, 13 o 21 km. Anche i bambini, in apertura, hanno corso un breve tragitto, dando il via alla mattinata con la giusta dose di allegria. Il percorso più lungo toccava i territori di Cignano e Faverzano, quello più corto non usciva dai confini di Manerbio.

Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono stati circa 400. Al termine della corsa, all’area feste, si sono tenuti aperitivo e premiazioni.

