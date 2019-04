Tutti in campo per il torneo “Buena Suerte” a Chiari. Le partite sono in corso al PalaLancini, ma per il fischio d’inizio sono passati in città degli ospiti davvero speciali.

Ha preso ufficialmente il via nel pomeriggio il primo torneo “Buena Suerte” che vede in città i “fratelli” di Algemesì. L’evento, organizzato dai giovani del Basket Chiari e dalle Politiche giovanili si sta rivelando un vero successo. Al fischio d’inizio, oltre al sindaco Massimo Vizzardi e l’assessore allo Sport e Cultura Laura Capitanio, c’erano tre ospiti davvero speciali. Si tratta della presidente della Leonessa Germani, grande squadra di basket di Brescia, Graziella Bragaglio e due cestiti noti a livello internazionale: Luca Vitali e Tommaso Laquintana.

In campo ci sono la squadra di Algemesì, il basket Chiari, la Padernese e il River Orzinuovi che si stanno sfidando nel torneo Under 18. Le premiazioni si terranno alle 22, al PalaLancini, di via Lancini.

