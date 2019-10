Questo pomeriggio si sono svolti i funerali di Graziano Guerra, 49 anni, scomparso mercoledì notte in un tragico incidente in moto.

Una intera comunità in lutto

Giá dalle prime ore del pomeriggio una folla numerosa si è raccolta davanti alla parrocchiale dedicata a San Biagio. A stringersi al dolore della moglie Sabrina e dei figli Deborah e Samuele è stata non solo la comunità di Milzano, ma anche quella di Nozza di Vastone, paese di origine di Guerra, e tutti i tifosi della curva nord del Brescia per testimoniare la grande passione che li legava. “Questa tragedia ha sconvolto una intera comunità – ha esordito il parroco don Lorenzo Boldrini – Uniti preghiamo per Graziano e per la sua famiglia”.

