Giuseppe Merigo, 71 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari dopo una grave malattia che lo ha provato sino alla fine, tutta la comunità di Milzano lo piange.

Giuseppe Merigo

Un uomo buono, ben voluto da tutti, sempre con la battuta pronta e generoso verso il prossimo. Merigo era amico di tutti e tutti lo conoscevano, non solo per il suo lavoro, impresario edile, ma soprattutto per il suo carattere solare ed espansivo che lo ha portato anche ad aiutare come volontario. L’intera comunità si è unita al dolore della famiglia nel piangere un uomo buono che tanto ha dato a Milzano. Il funerale si terrà lunedì 27, alle 15.15, nella chiesa parrocchiale.

