Questa mattina nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Leno si è svolta una solenne celebrazione per le esequie di Lorenzo Bonetti

Una vita dedicata alla comunità

Non è voluto mancare nessuno per l’ultimo saluto a Lorenzo Bonetti, 76 anni, già sindaco, consigliere e assessore, che ha lasciato un segno profondo ed indelebile nelle sua comunità. Monsignor Giovanni Palamini, durante l’omelia, lo ha ricordato come <<Un infaticabile esempio di generosità e devozione verso il prossimo, ma soprattutto verso la famiglia, la moglie Terri e i figli Barbara e Nicola, ai quali ha dedicato tutto sé stesso>>.

