Truffe agli anziani: Regione stanza 600mila euro. Assessore De Corato: “Emergenza sociale”. Tanti, purtroppo, i casi nel bresciano.

Truffe agli anziani: Regione stanza 600mila euro

Quello delle truffe agli anziani continua purtroppo a essere un tema di stretta attualità. Cosi’ Regione Lombardia nel 2020 distribuirà opuscoli informativi e realizzerà uno spot televisivo e per contrastare il fenomeno. “Ho più volte sottolineato che queste truffe sono aumentate sino a diventare vere e proprie emergenze sociali -ha spiegtoa l’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione, Riccardo De Corato – Negli ultimi mesi le Forze dell’ordine, anche in Lombardia, hanno sgominato organizzazioni ben strutturate”.

Per questo, nel bilancio approvato a fine anno, sono stati previsti 300.000 euro per il 2020 e 300.000 euro per il 2021 da destinare ai Comuni per campagne di informazione. “Abbiamo inoltre commissionato, secondo le procedure previste, la realizzazione di uno ‘spot-video’ che invita la popolazione a denunciare le truffe o i tentativi di truffe al numero unico 112 – ha concluso – Saranno inoltre distribuiti opuscoli nei luoghi più frequentati dalla popolazione anziana”.

Gli ultimi nel bresciano

Purtroppo sono molti i casi di truffa agli anziani segnalati anche sul territorio di Brescia. L’ultimo risale a novembre, quando a Trenzano una 90enne è stata raggirata da alcuni uomini, uno dei quali su era spacciato per un membro delle Forze dell’Ordine per un controllo all’irregolare caldaia. La confusione, le parole, l’inganno hanno permesso ai malviventi di intrufolarsi a casa dell’anziana e di mettere in atto la truffa.

TORNA ALLA HOME