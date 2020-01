Truffe agli anziani, come riconoscerle e prevenirle, se ne è parlato oggi (martedì), al Centro Sociale «Trevisani Scarpetta» alla presenza del suo presidente Sergio Bonzanini, del Luogotenente Benedetto Santoro, comandante della stazione di Gardone Riviera e di don Angelo Olivetti.

Truffe agli anziani, l’appello del vescovo Tremolada

L’incontro che si è tenuto questo pomeriggio nasce a seguito dell’invito da parte del vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada inviato alle varie parrocchie tra le quali quella di Gardone Riviera appunto. Ciò a seguito del numero sempre crescente di truffe ai danni degli anziani che imperversano nella città di Brescia e provincia ma, più in generale, nell’intera regione e per le quali Regione Lombardia ha stanziato 600mila euro per il prossimo biennio.

«Abbiamo deciso di accogliere l’invito del Vescovo di organizzare in collaborazione con i nostri Carabinieri questo incontro – ha spiegato don Olivetti – Pensiamo infatti che, una prima forma di prevenzione dalle truffe, consista nell’informare confidando che queste informazioni poi vengano, tramite voi presenti, trasmesse alle persone a voi vicine, parenti, amici e conoscenti. Subire un raggiro è davvero molto spiacevole e fa restare le persone molto male».

Il consiglio del Luogotenente Santoro è quello di denunciare subito e senza vergogna, in fondo a tutti può capitare:

«La porta della Caserma di Gardone Riviera è sempre aperta – ha detto al pubblico presente – per ricevere dei consigli o semplicemente per confrontarsi su alcune situazioni».

