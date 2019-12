Trovato morto tra i campi l’ex insegnante Mario Castellini. Colto da un malore improvviso, è stato trovato nella frazione di Gozzolina a Castiglione delle Stiviere.

Trovato morto tra i campi: stroncato da un malore

Un passante ha notato l’Opel bianca sul ciglio di una capezzagna nella campagna di Gozzolina, frazione di Castiglione delle Stiviere. Mentre proseguiva nella sua passeggiata, ha notato che c’era un uomo fermo sul sedile. Mario Castellini, originario di Castel Goffredo ma residente a Castiglione delle Stiviere, ex docente delle scuole professionali, è stato trovato morto domenica pomeriggio. Una morte improvvisa che ha colto l’uomo mentre, come era solito fare, si era recato in questa zona di campagna dove raccoglieva erbe, andava a funghi o faceva correre il cane. Un pezzo di campagna, dunque, famigliare all’uomo.

TORNA ALLA HOME PAGE