I soccorsi sono stati allertati poco fa e si sono recati in via San Bernardino: purtroppo il 45enne è stato trovato senza vita in casa.

Trovato morto in casa a Chiari

I vicini non lo vedevano da sabato. Sono passati tre giorni e poi uno dei familiari, preoccupato dato che non riceveva notizie, ha allerato i soccorsi. L’allarme è scattato pochi minuti fa in via San Bernardino. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari, i volontari con l’ambulanza della Rovato Soccorso e i carabinieri di Chiari. Ma una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita del 45enne.

Sul posto è arrivato anche il medico legale per capire le cause del decesso.

