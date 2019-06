Trovato cadavere in un capannone di Bassano Bresciano. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma Forze dell’ordine e soccorsi sono giunti in zona industriale.

Aggiornamento dell 16.45:

La donna è residente a Bassano. E’ stata trovata impiccata nel capannone. L’ipotesi più probabile e sulla quale gli inquirenti stanno lavorando è quella del suicidio e il magistrato, presente sul posto, ha già disposto il trasferimento della salma alla camera morturia di Manerbio.

Aggiornamento delle 16:

Sembra che ad aver perso la vita sia stata una donna di 57 anni. Ancora non è chiaro cosa sia successo.

Trovato cadavere in un capannone di Bassano

Ancora non è chiaro cosa possa essere successo, ma un uomo ha perso la vita. L’allarme è scattato in codice rosso, in via Brescia 48b. Secondo Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) si è trattato di un evento violento. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine. E’ accaduto all’interno di un capannone, in una ditta della zona industriale e tutti si trovano all’interno, al momento impossibile da raggiungere.

