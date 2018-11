Lutto in paese per la scomparsa di Carla Moneghini

Si è spento il sorriso di Carla, da molti conosciuta in paese per le sue attività nel cuore di Trenzano. Un sorriso che è stato portato via per motivi di salute a soli 53 anni nel weekend.

Carla si è spenta e in molti in queste ore hanno reso omaggio nella storica dimora che fa angolo tra via Trieste e via Vittorio Emanuele, a pochi metri dallo storico bar del centro.

Il ricordo di molti

Nata il 24 agosto 1965, studiò a Milano all’università degli studi e lavorò anche nell’Asl del capoluogo lombardo. A Trenzano in tanti la ricordano.

A dare il triste annuncio la sorella Emelina, Massimo, Dario e i parenti più vicini.

La veglia e l’estremo saluto

La veglia funebre si è tenuta lunedì sera alle ore 20. Il funerale invece sarà martedì 6 nel pomeriggio. La casa natale di Carla che dista poche decine di metri dalla parrocchiale di Santa Maria Assunta sarà il punto di partenza del corteo funebre alle 14.30. Dopo l’estremo saluto Carla sarà accompagnata al tempio crematorio cittadino.

