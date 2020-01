Essere una solida impresa sociale di inserimento lavorativo per persone svantaggiate promuovendo una vera e propria cultura socio ambientale. In poche parole, fare la differenza. Questa la mission della Solidarietà Manerbiese, realtà nata nei primi anni Ottanta e che oggi, 35 anni dopo, è diventata un prezioso punto di riferimento per tutto il territorio.

La solidarietà manerbiese

La Cooperativa ha visto la luce nel dicembre del 1984 dietro la spinta di un gruppo di volontari con un obiettivo ben definito: creare, attraverso il lavoro e progetti personalizzati, opportunità di riscatto sociale rivolte alle categorie svantaggiate, soggetti in difficoltà (alcolisti, tossicodipendenti, minori con disagi sociali o soggetti psichiatrici) desiderosi di affrancarsi dal rischio di emarginazione. Oggi conta 65 soci lavoratori, con un totale di 150 progetti di inserimento lavorativo avviati (attualmente sono 20 quelli in corso) e in buona parte portati a termine.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 17 gennaio.

TORNA ALLA HOME