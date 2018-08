Un’attività remunerativa, senza ombra di dubbio. Proprio per la natura dei guadagni e per il suo atteggiamento disinvolto il Gip del Tribunale per i Minori di Brescia ha ritenuto opportuno collocare il minore in una comunità di recupero, in seguito alla sua riconosciuta attività di spaccio.

I Carabinieri di Verolanuova hanno eseguito la misura.

Dove avveniva lo spaccio

Davanti alla scuola, all’oratorio, nei parchi, in piazza. Il minorenne aveva intessuto una fitta e remunerativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cannabis: sono state accertate cessioni tra l’estate del 2017 e la primavera del 2018 per oltre un etto di cannabis e due etti di hashish per un giro di affari di circa tremila euro.

Tutti giovani e giovanissimi

Giovani e giovanissimi i clienti, tra amici e compagni di scuola e di calcio.

I Carabinieri, che l’hanno tenuto d’occhio e poi fermato, affermano “La gravità della condotta, la scaltrezza e disinvoltura nello spaccio ed il comportamento in tutto e per tutto assimilabile a quella di un adulto”, da parte del giovane.

Questo gli è valso il biglietto d’andata per una comunità, dove seguirà un programma di recupero.