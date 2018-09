I soccorritori sono stati chiamati questa notte a intervenire su tre incidenti a Iseo, Verolanuova e Castenedolo: dopo l’allarme iniziale la situazione è divenuta meno preoccupante

Gli interventi

Il primo intervento è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza a Verolanuova, nella frazione di Cadignano dove in via Cattaneo c’è stato uno scontro tra un’auto e una moto: feriti due giovani di diciassette anni le cui condizioni parevano inizialmente preoccupanti tanto che l’allarme è partito in codice rosso, salvo poi rientrare e i due sono stati portati all’ospedale di Manerbio in codice verde.

Alle 2.30 l’allarme è scattato a Iseo, in via Bernardo. Una vettura condotta da un uomo di 37 anni si è scontrato contro un ostacolo: a conferma della gravità dell’impatto nella cittadina del lago sono giunte un’ambulanza, un’automedica, la Polizia stradale di Brescia e i Vigili del fuoco. Poi però l’intervento si è concluso direttamente sul posto, senza che fosse necessario il trasporto in ospedale

L’ultimo intervento è avvenuto a Castenedolo, alle 5.40. In via Matteotti c’è stato uno scontro tra due auto e tre persone sono rimaste ferite: un ventunenne, un trentaduenne e una quarantaquattrenne. Anche in questo caso l’allarme è partito in codice rosso, ma poi le condizioni dei tre feriti si sono stabilizzate e sono stati trasportati in codice giallo e verde ai Civili e alla Poliambulanza