Travolti da un albero, morti due uomini a Urago d’Oglio.

La tragedia

Tragedia sulla ciclabile che costeggia il fiume a Urago d’Oglio. E’ successo poche ore fa. Due uomini di origini rumene, classe 71 e 77 di Brescia e di Borgosatollo, si trovavano sulla riva all’Oglio per pescare. All’improvviso, a causa del vento e della pioggia, un albero è caduto e ha travolto il due pescatori, spingendoli nel fiume. Uno di loro è stato colpito alla testa con violenza, l’altro è rimasto incastrato tra l’acqua e l’albero, bloccato sul torace. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: per loro non c’è stato nulla da fare.

Allertati, sul posto si sono recate le squadre di Protezione civile, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Dopo lunghe operazioni sono riusciti a recuperare i due corpi dalle acque del fiume. Soccorso anche un terzo uomo, amico dei delle due vittime, sotto shock per l’accaduto.

