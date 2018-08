Travolta da un treno a Parma, perde la vita Eliana Scaramuzza.

Tragedia a Parma

I fari del treno illuminavano le rotaie: una linea retta, circondata dal buio.

Alle 21.30 una figura, giovane, ha invaso quella monotonia.

Una tragedia.

Troppo tardi per evitarla, i freni del locomotore hanno rovinosamente fischiato, il macchinista non ha potuto fare nulla. L’impatto è stato fatale, inutili sono stati i soccorsi.

E ora calano ombre sulla giovane, Eliana Scaramuzza, 32 anni residente in Trentino, ma originaria di Orzinuovi.

Sono in corso le indagini della Polfer di Parma.

