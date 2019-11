Aprirà ufficialmente le sue porte lunedì 18, ma è stata inaugurata sabato pomeriggio la Farmacia Comunale che ha compiuto 100 anni.

Inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione è stata l’occasione per presentare gli spazi rinnovati e i nuovi servizi, ma anche per celebrare i 100 anni di attività. La Farmacia Comunale gestita dalla municipalizzata Ast ha visto il taglio del nastro alle 17, alla presenza delle autorità e dell’equipe medica, tutta al femminile. Al termine del discorso di rito del sindaco Renato Pasinetti, della direttrice della farmacia Antonella Boldini, dell’Amministratore unico di Ast Ennio Marchetti e del presidente dell’ordine dei Farmacisti di Brescia Francesco Rastrelli, è avvenuta la visita ai locali rinnovati della farmacia.

Magazzino 4.0

Non solo il completo restyling della zona adibita alla vendita, ma anche la creazione di una sala per i professionisti dove verranno effettuate Ecg e altri esami diagnostici. La farmacia comunale è ora in grado di affrontare in pieno le esigenze della città di Travagliato e di assecondare le innovazioni in corso del settore. Al termine dei festeggiamenti è stato presentato anche Euclide: il robot che gestisce il magazzino: è in grado di catalogare, etichettare e consegnare al banco i medicinali. Il macchinario gestisce fino a 13mila referenze.