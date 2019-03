Trasloco in vista per le fermate dell’autobus in via Mazzini, a Bassano. Le operazioni, che rispondono alla necessità di mettere in sicurezza gli utenti, cominceranno nelle prossime settimane.

Trasloco in vista per le fermate dell’autobus a Bassano

Le fermate dell’autobus di via Mazzini si trasferiranno. Un piccolo trasloco (si parla infatti di qualche decina di metri più a sud), ma che unito ad altri interventi in programma nelle prossime settimane avrà positive ricadute sulla sicurezza di tutta l’area e di chi la frequenta. A spingere per le operazioni, in particolare, le più volte lamentate carenze del servizio di trasporto pubblico (i pochi autobus non bastano per soddisfare l’aumento dell’utenza), per potenziare il quale si era già ricorsi agli organi competenti, ma soprattutto la presenza di un incrocio ritenuto «pericoloso» in prossimità delle fermate.

