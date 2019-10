Tragico scontro sulla A21: vittima dell’incidente è un uomo di 57 anni che viaggiava su uno dei mezzi coinvolti in direzione Brescia.

Muore un 57enne

Un scontro violento, anzi violentissimo quello avvenuto stanotte nel tratto dell’autostrada A21 tra Pontevico e Manerbio. Manca poco alle 6 quando due camion sono rimasti coinvolti in uno spaventoso sinistro: a bordo un uomo di 45 anni e un 57enne che, purtroppo, è deceduto. Sul posto si sono precipitate le ambulanze della Croce Bianca di Brescia, due automediche e l’eliambulanza, che ha trasportato l’autista più giovane al Civile ferito e contuso, ma non in pericolo di vita. Nulla da fare invece per il secondo conducente, che si è spento sull’asfalto.

A supporto dei soccorritori anche i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso i mezzi e messo in sicurezza l’area, e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Il tratto di strada compreso tra lo svincolo per Cremona e quello di Manerbio è rimasto chiuso per alcune ore. La circolazione sembra ora ritornata alla normalità.

