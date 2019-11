Tragico investimento a Coccaglio: non ce l’ha fatta Luciano Lenza l’ottantacinquenne investito ieri sera in fondo a pizza Luca Marenzio, sulla provinciale che collega il paese a Rovato.

Tragico risveglio questa mattina per il paese di Coccaglio che ha perso uno dei suoi cittadini. Luciano Lenza, 85 anni, era molto conosciuto in paese. La notizia si sta diffondendo in queste ore lasciando tutti i cittadini senza parole. A dicembre dello scorso anno poco distante, all’ attraversamento pedonale all’uscita di via Monauni, era stata investita anche Barbara Hielscher.

L’ottantacinquenne è stato trovato ad una cinquantina di metri di distanza dalle strisce pedonali sulla sp11 all’incrocio con via Matteotti, nei pressi della Gelateria degli Undici, ma stando alle ricostruzioni sembrerebbe che l’auto, che procedeva in direzione Rovato, l’abbia investito e sbalzato avanti. Al momento non è ancora chiara la dinamica che è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Brescia che dovranno quindi stabilire se l’anziano stesse attraversando sulle strisce o meno.

Investimento

E’ successo ieri sera poco dopo le 18.30 e le sue condizioni sono risultate fin da subito preoccupanti. L’ottantacinquenne è stato investito in piazza Luca Marenzio, in pieno centro a Coccaglio. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso e sul posto si sono precipitati i volontari di Rovato con l’ambulanza e due auto mediche. Allertate anche la Polizia Locale del Montorfano e la Stradale di Brescia per i rilievi del caso e la viabilità. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l’anziano stesse attraversando sulle strisce pedonali in fondo alla piazza, verso Rovato, quando una donna di Lograto classe 1978, alla guida di un’auto lo ha investito e trascinato alcuni metri più avanti. I soccorritori lo hanno subito caricato in ambulanza e, date le sue condizioni, lo hanno portato in codice rosso al Civile di Brescia. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

