Un ammasso di vetri e lamiere, due auto distrutte e un’altra vita spezzata sulla strada. E’ il tragico bilancio dell’incidente avvenuto questa notte, poco prima dell’una, sulla provinciale IX, tra la Atib e il deposito Petrolvilla: alla guida delle autovetture un 25enne di San Paolo e un 54enne di casa a Dello.

La Polizia Stradale di Iseo è giunta sul posto, assieme a un’unità dei Vigili del Fuoco per i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni la Volkswagen guidata dal 25enne, che viaggiava in direzione San Paolo, ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro il mezzo del 54enne: non si esclude che la causa possa essere stata un colpo di sonno, ma l’esatta dinamica è ancora da accertare.

Inutili i soccorsi

L’impatto è stato violento, anzi violentissimo e ha scaraventato i due mezzi a bordo strada: l’auto del 54enne si è ribaltata ed è stata letteralmente sventrata. Sul posto si è precipitata un’ambulanza dei soccorritori di Dello e, date le condizioni disperate del dellese, anche l’eliambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in Poliambulanza ancora sotto shock, confuso e con diversi traumi, ma fuori pericolo. Purtroppo, nonostante il lungo tentativo di rianimazione, per il 54enne non c’è stato nulla da fare: si è spento sull’asfalto.

