Un tragico epilogo quello che ha colpito Tatjana Neefe e la sua famiglia. La giovane di 39 anni è stata trovata infatti senza vita nel fiume Oglio dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Tragico epilogo per Tatjana, trovata a pochi chilometri dalla sua bici

In un punto lungo l’argine tra Orzinuovi e Soncino è stato trovato il corpo della donna scomparsa lunedì, a pochi chilometri di distanza da dove si erano trovati la bicicletta e lo zaino. Precisamente sotto il ponte della provinciale che collega Orzinuovi e Cremona, ancora in territorio bresciano. Sul posto Carabinieri e Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi.

