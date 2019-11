Bloccato sui binari rischia la vita a Bagnolo Mella.

Tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata lunedì a Bagnolo Mella. Un’automobile infatti è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello e il rischio di un incidente con il treno in arrivo è stato davvero grosso.

La vicenda, per fortuna senza conseguenze a persone e cose, si è verificata intorno alle 18.

Nonostante il semaforo rosso, pensando di farcela, la persona alla guida dell’utilitaria è riuscita a eludere la prima sbarra, ma non la seconda, rimanendo così incastrata sui binari.

A quel punto si sono vissuti momenti di panico.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggì, venerdì 1 novembre

TORNA ALLA HOME PAGE