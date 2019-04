‍Tragedia immane a Offlaga, muore un neonato di soli due mesi.

Immane tragedia a Offlaga, muore un neonato di due mesi

Ha avuto un malore nella culla e per lui non c’è stato più niente da fare. E’ accaduto oggi a Offlaga, in una delle vie del centro, dove un neonato di soli due mesi ha avuto un malore nella sua culla. E’ subito partita la chiamata dei genitori al 112 e sul posto è arrivata l’ambulanza. Data la gravità della situazione, è arrivato l’elisoccorso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale più vicino per prestargli delle cure, ma date le gravi condizioni per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova, che hanno escluso immediatamente ogni ipotesi dolosa del decesso, riconducendola a una tragica fatalità.

La famiglia, di origini senegalesi, è devastata dal dolore.

