Una terribile tragedia ha scosso Borgosotto di Montichiari: trovato in casa in fin di vita Manuel Sperani giovane trentenne molto conosciuto nella frazione monteclarense anche per l’attività commerciale in cui affiancava la fidanzata.

Inutili i soccorsi

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e il giovane è stato immediatamente trasferito nel nosocomio di Brescia ma tutto è stato vano. I medici ne hanno costatato questa mattina la morte cerebrale in attesa di decidere per un possibile espianto di organi.

