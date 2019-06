E’ mancata improvvisamente oggi la piccola Veronica, gettando nello sconforto la comunità di Milzano

La comunità piange la piccola Veronica

Aveva solo un mese la piccola Veronica Elena, che oggi si è spenta improvvisamente gettando nel dolore la mamma Sonia e il papà Cristian, i nonni e tutti i parenti.

Una morte bianca che ha sconvolto tutta la comunità milzanese. Sul profilo on line della parrocchia è già comparso un messaggio di lutto. “Ci uniamo in preghiera per il nostro angioletto e siamo vicini ai famigliari”.

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere attraverso le parole dell’assessore Debora Migliorati il proprio cordoglio: “Milzano si unisce a te e alla tua famiglia”

Giovedì è prevista la veglia di preghiera alle 19.30, presso l’abitazione di via Mameli e venerdì invece avranno luogo i funerali, il mattino alle 9, nella parrocchiale di Milzano.

