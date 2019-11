Tragedia a Gottolengo, divorato dalle fiamme nel garage: pare che la vittima sia un uomo di origini indiane.

Muore tra le fiamme

E’ successo questa mattina, in via Pavone a Gottolengo. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono stati allertati per un rogo che ha preso vita nel garage di un abitazione: all’interno del locale un uomo di origini indiane, che ha perso la vita nell’incendio scaturito da alcuni materassi. Ad allertare i soccorsi sono stati proprio i famigliari della vittima, che avevano visto il fumo uscire dalla struttura.

Sono in corso le indagini del caso per capire la cause dell’accaduto: non è esclusa la pista del gesto estremo, dati i problemi di depressione dell’uomo.

