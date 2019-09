Tragedia a Chiari: morto un uomo di 68 anni. E’ successo poco prima delle 10 in via San Rocco.

Tragedia a Chiari

Non c’è stato nulla da fare per un 68enne. L’uomo, un imprenditore, è stato trovato senza vita nel suo ufficio, in via San Rocco a Chiari. I soccorritori hanno tentato di fare il possibile, ma ogni manovra di rianimazione è stata inutile. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Chiari per le indagini, ma al momento sembra che si sia trattato di un gesto volontario.

Aggiornamento delle 14.41

A seguito degli accertamenti da parte delle Forze dell’ordine, sembra che la tragedia possa essre riconducibile a problemi di natura economica.

