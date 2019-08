Traffico sulla provinciale a Capriolo per un tamponamento fra un’auto e un motorino. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi, ambulanza e auto medica.

L’incidente è avvenuto alle 10.35 in via Palazzolo: un’auto ha tamponato un motorino e il traffico è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori di Capriolo, l’auto medica e la Polizia Locale, che sta gestendo la viabilità rallentata a causa delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

A restare ferito, per fortuna non gravemente, è stato un 35enne, che è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale in codice verde.

