E’ presente anche il procuratore nazionale antimafia nella conferenza stampa che si sta svolgendo a Brescia per raccontare dei 39 arresti nel bresicano dell’operazione Metropolis e dei 19 provvedimenti cautelari in tutta la Lombardia per l’operazione Papa.

Traffico internazionale di droga

Questa mattina, 11 marzo, è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia nei confronti di 39 soggetti, di cui 32 di nazionalità albanese, componenti di 2 organizzazioni criminali transnazionali operanti in europa, di matrice albanese, dedite al traffico internazionale di cocaina.

L’operazione Metropolis

Questa arresti avvengono contestualmente all’operazione Papa dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bergamo, con i Carabinieri del comando provinciale di Brescia, d’intesa con la locale Procura della Repubblica di Brescia – Direzione Distrettuale Antimafia.

Operazione Papa e ‘ndrangheta

Sono in corso anche 19 provvedimenti cautelari emessi nei confronti di appartenenti ad un sodalizio ‘ndranghetistico operante in lombardia. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località delle regioni Lombardia e Calabria.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, hanno accertato come gli indagati fossero dediti alle estorsioni e al recupero crediti nonché alla commissione di danneggiamenti a mezzo incendio e al riciclaggio.