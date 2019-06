Traffico in autostrada: 9 chilometri di coda sull’A4 tra Sirmione e Brescia Est. Il congestionamento è in direzione Milano, all’altezza di Desenzano.

Ancora una mattina da bollino nero sull’A4. Ci sono 9 chilometri di coda tra Sirmione e Brescia Est, in direzione Milano. Il congestionamento è stato scturito probabilmente da un incidente, non di grave entità, che si è verificato verso le 6 tra Brescia Est e Desenzano. Esattamente al chilometro 235. Nel sinistro, che ha visto protagonista un tir, sono rimaste coinvolte anche una donna di 41 anni e una ragazzina di 12, trasportate in codice giallo.

Strade alternative

La situazione potrebbe restare bloccata a lungo essendo questo orario di punta. Si consiglia dunque di uscire dall’autostrada nei pressi di Brescia e proseguire seguendo strade alternative.

5 chilometri anche verso Venezia

In aggiunta al congestionamento in direzione Milano, si segnalano anche 5 chilometri tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia.

